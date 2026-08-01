Самое масштабное ретроралли в России: кадры финала Кубка Москвы на ВДНХ

В рамках масштабного автофестиваля «ПроДвижение» 1 августа на ВДНХ проходит финал Кубка Москвы по историческому ралли. Это уже третий сезон самого массового и престижного соревнования на ретроавтомобилях в России. За главный трофей поборются около 100 экипажей со всей страны на уникальных машинах 1930-1980-х годов.

Кубок Москвы проводится при участии трех крупнейших технических музеев столицы: Политехнического музея, Музея транспорта и Музея Гаража особого назначения ФСО России. Каждый из них организует один из трех этапов. Это соревнование, в отличие от гонок на скорость, проверяет экипажи на точность ориентирования и соблюдение графика на городских улицах.

Торжественное открытие соревнований состоялось на Октябрьской площади. Сбор участников начался в 07:00 мск, а с 10:00 до 11:30 мск экипажи отправились в путь. Маршрут ралли, согласно плану организаторов, держался в секрете до самого старта.

К 15:40 колонна из 100 ретроавтомобилей вернется на ВДНХ и разместится на территории выставки, недалеко от «Солнца Москвы». На этом месте судьи займутся подведением итогов соревнований.

Главным событием вечера станет торжественная церемония награждения победителей финала Кубка Москвы сезона 2026 года на главной сцене фестиваля. Победители получат переходящий хрустальный кубок, созданный мастерами Гусевского хрустального завода.

Машины прошлого по сей день представляют настоящую ценность для общества. Так, в июле прошлого года дизайнеры приступили к проекту возрождения легендарного автомобиля «Руссо-Балт» модели 1909 года. Эта машина, выпущенная Русско-Балтийским вагонным заводом, прославилась победой в ралли Монте-Карло 1912 года. Новая версия будет предназначена для участия в классических национальных раллийных соревнованиях.