Зрители раскритиковали организацию концерта Билана в Москве

Посетители концерта Димы Билана на «ВТБ Арене» пожаловались на организацию мероприятия — по их словам, из фан-зоны и танцпола было плохо видно сцену и самого артиста, пишет Telegram-канал «112». Выступление Билана «Твой № 1» собрало полный зал, а билеты на концерт были распроданы заранее. Однако часть зрителей, которые приобрели места ближе к сцене, остались недовольны из-за конструкции с электронными панелями и постаментом, частично закрывавшими обзор.

Некоторые фанаты в соцсетях поддержали организаторов и заявили, что проблема возникла у тех, кто стремился попасть максимально близко к сцене. По их словам, зрители, находившиеся дальше от постамента, смогли полностью увидеть шоу. В «ВТБ Арене» сообщили, что организацией концерта занималась компания «Арт Лайф».

Ранее сообщалось, что Билан исполнил песню «Седая ночь» Юрия Шатунова на сольном шоу «Твой № 1» в Москве. Перед выступлением певец рассказал о дружбе с Шатуновым и вспомнил его совет быть внимательнее к людям. После этого Билан сначала представил англоязычную версию композиции, созданную с помощью нейросети, которая ранее стала популярной в интернете, а затем исполнил оригинальную версию песни.