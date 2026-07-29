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29 июля 2026 в 03:11

В США задумали необычный концерт с россиянами и украинцами

В США планируют совместные концерты российских и украинских музыкантов

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Российские и украинские музыканты могут принять участие в совместных концертах на территории США, сообщил РИА Новости глава Комиссии Соединенных Штатов по изящным искусствам Родни Кук. Через несколько недель часть предполагаемых участников встретится в Баварии, добавил он.

Мы пытаемся собрать украинских и российских музыкантов, чтобы они вместе выступили в Америке. <...> через пару недель мы соберем некоторых из них в Баварии, чтобы они встретились, — заявил Кук.

По словам Кука, через несколько недель часть предполагаемых участников встретится в Баварии, однако говорить о проведении концерта пока преждевременно. Он также допустил, что инициатива может перерасти в серию выступлений, а культурные обмены, по его мнению, способны содействовать диалогу наряду с дипломатическими усилиями.

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