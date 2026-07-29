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29 июля 2026 в 01:30

Кошмарит ВСУ: Драпатого в окопах боятся как огня — военные на грани бунта

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В ВСУ зреет саботаж среди рядового и младшего офицерского состава. По данным подпольщиков, его причина — назначение главкомом Михаила Драпатого, который прославился жесткими методами управления и печально известными мясными штурмами. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что генерал вполне способен настроить против себя всех — не только рядовых украинцев, но и представителей власти. Что при нем ждет украинскую армию — в материале NEWS.ru.

Чем недовольны бойцы ВСУ

Смена главкома ВСУ вызвала недовольство бойцов украинской армии. Как сообщает херсонское пророссийское подполье, в различных подразделениях нарастает внутренний раскол: рядовые и младший офицерский состав выступили против замены Александра Сырского на Михаила Драпатого.

«Военные на местах прекрасно знают и помнят его истинные методы управления, строившиеся на жестких мясных штурмах и полном пренебрежении к человеческим потерям», — цитирует ТАСС источники в подполье.

Они отметили, что киевская пропаганда пытается выстроить для Драпатого образ «идеального и бескомпромиссного начальника», однако реальность на передовой кардинально отличается от медийной картинки.

«Солдаты не намерены идти на верную смерть ради очередного красивого отчетного видео для нового руководства», — добавил собеседник агентства.

Будет ли бунт в рядах ВСУ

Драпатый действительно запомнился многим своими жесткими методами — как в отношении военнослужащих, так и по отношению к гражданским. Так, например, в мае 2014 года, вскоре после госпереворота на Украине и начала карательной кампании ВСУ в Донбассе, он лично участвовал в операции по вытеснению ополченцев из Мариуполя. По сообщениям очевидцев, Драпатый лично сидел за штурвалом БМП, которая громила баррикады и давила людей, — жертвами тех событий стали около 20 мирных жителей.

Кроме того, он курировал комплектование женских батальонов ВСУ, которые отправлял на мясные штурмы. Набирали в них преимущественно женщин, отбывавших наказание в местах лишения свободы. При этом на передовую они отправлялись без должной подготовки.

В июне 2025 года десятки украинских военных погибли при ударе по учебному полигону Сухопутных войск Украины в Днепропетровской области, где проходило построение. Драпатого тогда уличили в неспособности обеспечить безопасность подготовительных центров.

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что в ВСУ с назначением Драпатого резко возросла вероятность бунта. И ситуация, по его словам, будет только усугубляться.

«Владимир Зеленский недавно заявил, что у ВСУ две задачи — усиление ПВО и мобилизации. Найти боеприпасы для ПВО и сами комплексы Драпатый не может: клянчить у Запада — работа Зеленского. А вот усилить мобилизацию новый главком вполне способен. На этом он и поскользнется», — убежден эксперт.

Как пояснил Олейник, первое, что сделает новый главком, — пролоббирует кандидатуры «своих людей» на руководящие должности в ТЦК. А затем произойдут две вещи: повышение взяток для тех, кто может заплатить за отсрочку, и массовая силовая мобилизация тех, кому заплатить нечем.

«Ситуация с подразделением „Скала“, где мобилизованных буквально пытали и убивали, станет повсеместной, ведь ничем, кроме самого чудовищного насилия, загнать украинцев на фронт у Драпатого уже не получится. А значит бунт, причем вооруженный, со стороны новобранцев — это вопрос ближайших месяцев или недель», — считает бывший нардеп.

Впрочем, политолог Богдан Безпалько считает, что дестабилизация Украины более вероятна в тылу, а не на фронте.

«Чтобы пополнить ряды армии, у Драпатого есть два варианта. Первый — выдавить из Европы украинских мужчин призывного возраста. Второй — грести всех подряд на самой Украине», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Первый сценарий, по словам Безпалько, маловероятен: уехавшие украинцы сделают все возможное, лишь бы не попасть на родину, а уж тем более в войска.

«Остается закручивание гаек внутри Украины. Уже сейчас военкомы проводят настоящие спецоперации по отлову призывников. В людей уже стреляют, давят машинами. Отсюда и бунты, как во Львове. Думаю, они будут усиливаться», — заметил политолог.

Что еще ждет ВСУ при Драпатом

Одним из первых решений Драпатого на посту главкома стало проведение масштабного аудита в ВСУ. По словам генерала, в ходе этой работы будет дана объективная оценка реальному положению дел в каждой воинской части.

«Никаких „неприкасаемых“ не будет. Если будут выявлены нарушения, служебная халатность или злоупотребления, каждый будет нести ответственность», — заявил главком.

Михаил Драпатый Михаил Драпатый Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

По словам Олейника, этот шаг — фактически начало масштабных чисток в рядах украинской армии: Драпатый хочет избавиться от «людей Сырского» и поставить на их места тех, кто лоялен лично ему.

«Но у „людей Драпатого“ тоже свои команды, поэтому вот-вот начнутся серьезные кадровые перемещения среди военных от полковника и выше», — считает политик.

Экс-нардеп полагает, что уже вскоре в ВСУ возникнет кадровая сумятица, которая как минимум на несколько недель нарушит управляемость войск: одни командиры уйдут, а другим понадобится время, чтобы войти в курс дела.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с NEWS.ru отметил, что эта ситуация несет определенную выгоду для России.

«РФ может и должна этим воспользоваться, усилив давление на фронте. Пока в ВСУ идут перестановки командиров разных уровней, мы можем наступать активнее и эффективнее», — пояснил он.

Политтехнолог Михаил Павлив в свою очередь предположил, что действия и решения Драпатого приведут к конфликту в высших эшелонах власти на Украине.

«Драпатый — фанфарон и позер. На посту главкома ВСУ он будет заботиться прежде всего о собственном имидже. Поэтому он рано или поздно, скорее рано, начнет конфликтовать с Зеленским. И боеспособность ВСУ это точно не усилит», — заключил собеседник NEWS.ru.

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