«Халатность или злоупотребления»: Драпатый объявил масштабный аудит в ВСУ Главком Драпатый заявил, что в ВСУ начался аудит

В украинских войсках начался масштабный аудит, сообщил в соцсети X главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. По его словам, в ходе проверки будет дана объективная оценка реальному положению дел в каждой воинской части. Драпатый подчеркнул, что никаких «неприкасаемых» не будет: все выявленные случаи служебной халатности и злоупотреблений повлекут за собой персональную ответственность виновных.

Аудит в Вооруженных силах Украины начат. <...> Никаких «неприкасаемых» не будет. Если будут выявлены нарушения, служебная халатность или злоупотребления — каждый будет нести ответственность, — заявил главком.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что новый главнокомандующий ВСУ, руководя группировкой «Хортица», не смог решить проблему пьянства среди личного состава. По словам источника, злоупотребление алкоголем носило системный характер и сохранялось, несмотря на проведение рейдов и изъятие спиртного.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Драпатый ответит за свои слова о россиянах, в том числе о жителях Донбасса. Он заявил, что считает высказывания военного свидетельством его нацистских взглядов.