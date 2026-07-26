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26 июля 2026 в 15:38

«Халатность или злоупотребления»: Драпатый объявил масштабный аудит в ВСУ

Главком Драпатый заявил, что в ВСУ начался аудит

Михаил Драпатый Михаил Драпатый Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В украинских войсках начался масштабный аудит, сообщил в соцсети X главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. По его словам, в ходе проверки будет дана объективная оценка реальному положению дел в каждой воинской части. Драпатый подчеркнул, что никаких «неприкасаемых» не будет: все выявленные случаи служебной халатности и злоупотреблений повлекут за собой персональную ответственность виновных.

Аудит в Вооруженных силах Украины начат. <...> Никаких «неприкасаемых» не будет. Если будут выявлены нарушения, служебная халатность или злоупотребления — каждый будет нести ответственность, — заявил главком.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что новый главнокомандующий ВСУ, руководя группировкой «Хортица», не смог решить проблему пьянства среди личного состава. По словам источника, злоупотребление алкоголем носило системный характер и сохранялось, несмотря на проведение рейдов и изъятие спиртного.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Драпатый ответит за свои слова о россиянах, в том числе о жителях Донбасса. Он заявил, что считает высказывания военного свидетельством его нацистских взглядов.

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Михаил Драпатый
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