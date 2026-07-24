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24 июля 2026 в 16:27

В Кремле призвали главкома ВСУ к ответу за слова о россиянах

Песков: главком ВСУ Драпатый ответит за слова о россиянах и Донбассе

Михаил Драпатый Михаил Драпатый Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый ответит за свои слова о россиянах, включая жителей Донбасса, сообщил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он убежден, что высказывания Драпатого свидетельствуют о его нацистских взглядах.

Конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова, — сказал представитель Кремля.

Ранее главком ВСУ назвал жителей Донбасса «не желающим работать контингентом». По мнению Драпатого, они не хотят трудиться, а желают жить на всем готовом. С его слов, их нужно перевоспитывать и работать с ними в вопросе национальной идентичности.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил правоохранителям проверить высказывания нового главкома ВСУ. Украинский военачальник допустил грубые высказывания в адрес россиян в рамках интервью. По поручению Бастрыкина, следователи дадут правовую оценку словам военного. Отмечается, что заявления Драпатого показывают его пренебрежение фундаментальными принципами международного права.

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