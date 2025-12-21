На Украине планируют начать массовый аудит ВПК На Украине с 23 декабря проведут аудит почти 90 предприятий оборонной сферы

Аудит 88 предприятий оборонной сферы начнется на Украине 23 декабря, сообщила глава Государственной аудиторской службы Алла Басалаева. Как пишет издание «Главком», это решение принято после коррупционного скандала в энергетике. Проверка затронет объекты хозяйствования оборонно-промышленного комплекса и два государственных предприятия Министерства обороны.

С 23 декабря Госаудитслужба начинает масштабный и основательный аудит в оборонном секторе <...>. Аудиты и ревизии состоятся в 86 субъектах хозяйствования ОПК, привлеченных к производству и закупке вооружения, и двух госпредприятиях Министерства обороны — «Агентство оборонных закупок» и «Государственный оператор тыла», — сказала Басалаева.

Она напомнила, что аудит в оборонной сфере за 2023 год выявил значительное число нарушений. По словам чиновницы, итоги той ревизии послужили основанием для открытия уголовных производств, а также привели к увольнению ряда должностных лиц.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина потребовала провести аудит средств, выделяемых Украине. Политик связала отставку руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака с коррупцией.