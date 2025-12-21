Новый год-2026
21 декабря 2025 в 18:27

На Украине планируют начать массовый аудит ВПК

На Украине с 23 декабря проведут аудит почти 90 предприятий оборонной сферы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аудит 88 предприятий оборонной сферы начнется на Украине 23 декабря, сообщила глава Государственной аудиторской службы Алла Басалаева. Как пишет издание «Главком», это решение принято после коррупционного скандала в энергетике. Проверка затронет объекты хозяйствования оборонно-промышленного комплекса и два государственных предприятия Министерства обороны.

С 23 декабря Госаудитслужба начинает масштабный и основательный аудит в оборонном секторе <...>. Аудиты и ревизии состоятся в 86 субъектах хозяйствования ОПК, привлеченных к производству и закупке вооружения, и двух госпредприятиях Министерства обороны — «Агентство оборонных закупок» и «Государственный оператор тыла», — сказала Басалаева.

Она напомнила, что аудит в оборонной сфере за 2023 год выявил значительное число нарушений. По словам чиновницы, итоги той ревизии послужили основанием для открытия уголовных производств, а также привели к увольнению ряда должностных лиц.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина потребовала провести аудит средств, выделяемых Украине. Политик связала отставку руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака с коррупцией.

