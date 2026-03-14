В Совфеде раскрыли, какая схема мошенничества набирает обороты в России Сенатор Шейкин: участились случаи мошенничества с ошибочными переводами на карту

Случаи использования мошеннической схемы, когда на банковскую карту поступает якобы ошибочный перевод от незнакомца, участились в РФ, сообщил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Сенатор предупредил, что просьба вернуть деньги на другую карту втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств.

Участились случаи, когда перевод на карту используется как элемент более сложной мошеннической схемы. Сначала на счет поступают деньги, затем с получателем связывается отправитель и просит вернуть их, но уже на другую карту. <...> Нередко оказывается, что такие средства были похищены у третьих лиц, — говорится в заявлении.

Ранее директор Центра противодействия мошенничеству холдинга «Информзащита» Павел Коваленко сообщил, что мошенники стали чаще выдавать себя за представителей образовательных программ и онлайн-курсов, с ростом инцидентов на 38% за первый квартал 2026 года. Ущерб для граждан и организаций от таких схем увеличился почти на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что мошенники во время телефонного разговора всегда будут торопить пользователя. Чаще всего такая тактика используется при звонках от «полиции» или «сотрудника банка».