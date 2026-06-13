Венесуэла пригрозила соседнему государству международным судом Венесуэла обвинила Тринидад и Тобаго в разливе нефти и пригрозила судом

Венесуэла сообщила о новом разливе нефти в водах Тринидада и Тобаго, говорится в опубликованном в социальных сетях заявлении министра иностранных дел страны Ивана Хиля Пинто. Нефтяное пятно угрожает морской экосистеме. Дипломат потребовал от правительства соседней страны немедленно ликвидировать загрязнение.

В заявлении указано, что нефтепродукты проникли в венесуэльские воды, что создает опасность для рыболовства и прибрежных поселений. Венесуэла настаивает, чтобы правительство Тринидада и Тобаго полностью взяло на себя ответственность за инцидент, а также приняло меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Боливарианская республика подтвердила свою приверженность защите окружающей среды и оставила за собой право обратиться в международные органы для установления ответственности за разлив. Каракас намерен получить компенсации за причиненный ущерб.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что в Анапе обустроили 20-километровый защитный вал для защиты побережья от возможных выбросов мазута. Специальные полипропиленовые сети уже установлены на 10 километрах сооружения для задержания мелких фракций нефтепродуктов.