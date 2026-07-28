У защиты Мадуро появилась неожиданная возможность

Защита президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес может потребовать отвода судьи Элвина Геллерштайна из-за его служебной связи с прокурором, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что на прошлой неделе политика с супругой доставили в суд Нью-Йорка для участия в заседании.

Известно, что судья назначил дату слушания на 1 июня 2027 года. При этом у защиты появилась возможность потребовать его отвода. Выяснилось, что один из прокуроров работал судебным клерком судьи.

Все участники должны знать, что один из помощников федерального прокурора, работающих по этому делу, Генри Росс, был моим судебным клерком в 2018-2019 годах, — отметил Геллерштайн.

Ранее стало известно, что Мадуро нанял в команду своей защиты адвоката Анну Эстевао, ранее представлявшую интересы американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Юрист из фирмы Harris Trzaskoma введена в процесс через уведомление, поданное в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка.