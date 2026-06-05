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05 июня 2026 в 12:07

Мадуро нанял адвоката скандального рэпера для защиты в США

Мадуро нанял адвоката P. Diddy для защиты в США

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Meng Yifei/XinHua/Global Look Press
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которому предстоит судебное разбирательство в США, включил в свою команду защиты адвоката Анну Эстевао, ранее представлявшую интересы американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), сообщает агентство EFE. Юрист из фирмы Harris Trzaskoma официально введена в процесс через уведомление, поданное в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка.

Эстевао участвовала в разбирательстве по делу Шона Комбса, известного как P. Diddy. Адвокат добилась оправдания рэпера по наиболее тяжким пунктам обвинения.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с генсеком совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой заявил, что Россия решительно осуждает действия США в отношении его государства и задержание президента страны Николаса Мадуро. По его словам, Москва рассматривает произошедшее как грубое нарушение международного права.

До этого сын Мадуро Николас Мадуро Герра заявил, что находящегося под стражей в США отца перевели в общую камеру с 18 заключенными. По его словам, политик общается с сокамерниками, смотрит телевизор и учит английский язык.

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