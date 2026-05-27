«Решительно осуждаем»: Шойгу о захвате Мадуро

Россия решительно осуждает действия США в отношении Венесуэлы и задержание президента страны Николаса Мадуро, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с генсеком совета национальной обороны государства Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой. По его словам, которые передает РИА Новости, Москва рассматривает произошедшее как грубое нарушение международного права.
Наша принципиальная позиция по ситуации вокруг Венесуэлы хорошо известна. Мы решительно осуждаем действия Вашингтона, осуществившего грубое вооруженное вторжение 3 января, в ходе которого были захвачены законный глава государства Николас Мадуро и его супруга, погибли десятки венесуэльских и кубинских граждан, — сказал Шойгу.
Также Шойгу назвал действия США актом агрессии. Он подчеркнул, что Россию и Венесуэлу связывает долгая история стратегического партнерства и продуктивного взаимодействия.
Ранее секретарь Совбеза РФ заявил, что западными странами заблокированы около $590 млрд (42,2 трлн рублей), принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, КНДР, Ливии и Афганистану. Он охарактеризовал такие действия США и их союзников как фактическое хищение чужих финансовых средств.