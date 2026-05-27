«Решительно осуждаем»: Шойгу о захвате Мадуро Шойгу: Россия осуждает действия США в отношении Венесуэлы и Мадуро

Россия решительно осуждает действия США в отношении Венесуэлы и задержание президента страны Николаса Мадуро, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с генсеком совета национальной обороны государства Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой. По его словам, которые передает РИА Новости, Москва рассматривает произошедшее как грубое нарушение международного права.

Наша принципиальная позиция по ситуации вокруг Венесуэлы хорошо известна. Мы решительно осуждаем действия Вашингтона, осуществившего грубое вооруженное вторжение 3 января, в ходе которого были захвачены законный глава государства Николас Мадуро и его супруга, погибли десятки венесуэльских и кубинских граждан, — сказал Шойгу.