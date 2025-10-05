Фейковая племянница Шойгу увела у москвичей 200 млн рублей

В Москве жительница Узбекистана стала главным подозреваемым в мошенничестве на 200 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Женщина сменила фамилию и с ее помощью входила в доверие к жертвам. По данным журналистов, 27-летняя Шерьехон Османова стала Шерье Шойгу и активно создавала видимость наличия родственных связей с бывшим министром обороны России Сергеем Шойгу.

Мошенница убедила около 100 москвичей перевести деньги на несуществующую биржу под якобы высокие доходы.

Пострадавшие отдавали женщине в среднем 1,5 млн рублей, а когда попросили вернуть обратно свои деньги и обещанные проценты, девушка исчезла. Как заявил адвокат пострадавших Саид Ярахмедов, общая сумма ущерба превысила 200 млн.

Ранее сообщалось, что эскортница развела на 50 млн рублей топ-менеджера московской компании рассказами о несчастном браке и обещаниями выйти замуж после развода с мужем. Мужчина купил девушке автомобиль и квартиру в элитном ЖК, но оказался в черном списке. Только потом он узнал, что его «любимая» работает по этой схеме уже больше 10 лет.