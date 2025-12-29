Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 декабря: инфографика

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 89 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 28 декабря текущего года до 07:00 мск 29 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 49 БПЛА — над территорией Брянской области, 18 БПЛА — над территорией Новгородской области, 11 БПЛА — над территорией Республики Адыгея, семь БПЛА — над территорией Краснодарского края, один БПЛА — над акваторией Азовского моря, один БПЛА — над территорией Орловской области, один БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Смоленской области», — сказано в сообщении.