31 января 2026 в 08:27

На Западе раскрыли, как Россия «поможет» Европе процветать

SC: ЕС сможет сосредоточиться на процветании после улучшения отношений с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Страны Европейского союза смогут перестать наращивать военные расходы и сосредоточиться на собственном процветании только при условии восстановления полноценных отношений с Российской Федерацией, такую точку зрения излагает издание Strategic Culture. По мнению авторов статьи, будущее развитие и благополучие Европы напрямую зависят от России. Они отмечают, что Москва не намерена принимать навязываемую извне нормативную систему так называемых либеральных ценностей.

Ни одна НАТО не может предоставить странам Европы возможность переосмыслить, правда ли нужно увеличивать расходы на оборону или позволит ли новый подход к общеевропейской безопасности сосредоточиться на процветании <…> Это возможно лишь в том случае, если страны Европы попытаются после окончания боевых действий на Украине восстановить отношения с Россией, — сказано в материале.

В статье также указывается на текущую тенденцию, при которой Соединенные Штаты смещают фокус своего внимания на Азиатско-Тихоокеанский регион. Это, по мнению авторов, ослабляет структуру НАТО и может привести ее к точке распада. Если данная тенденция сохранится, то основной фактор, подпитывающий войну на Украине, постепенно исчезнет.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что внутри Европейского союза наблюдается усиление тенденции к подавлению инакомыслия. Для этого активно используются методы цензуры. По словам Захаровой, для достижения этой цели в ЕС практикуют запрет средств массовой информации, которые власти Брюсселя считают «неугодными».

