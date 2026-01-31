Страховщики назвали самую популярную схему мошенничества с каско Фальшивое ДТП стало самой популярной схемой мошенничества с каско в России

Фальшивое ДТП оказалось самой популярной схемой мошенничества с каско в 2025 году, заявили РИА Новости в «Т-Страховании». Согласно схеме, злоумышленник оформляет каско на подержанный импортный автомобиль с «косметическим» ремонтом, который впоследствии разбивает в инсценированной аварии.

Злоумышленники приобретают за рубежом подержанные автомобили, проводят косметический ремонт и оформляют полис каско с намеренно завышенной страховой суммой, которая превышает реальную стоимость автомобиля в 1,5-2,5 раза, — отметили эксперты.

Затем аферисты инсценируют ДТП и обращаются в страховые компании с требованием полного возмещения ущерба в размере 100% от заявленной страховой суммы. Также среди частых случаев обмана специалисты выделили круговое мошенничество, когда человек намеренно провоцирует аварию на круговом перекрестке, повторное заявление уже полученных повреждений и инсценировка угонов.

Ранее сообщалось, что включение в договор каско условия о безусловной франшизе позволяет автовладельцам значительно сократить стоимость страховки. Экономия может достигать 40%. При этом ее размер напрямую зависит от страховой суммы машины.