23 января 2026 в 14:25

Эксперт рассказал, как можно сэкономить на КАСКО

Страховщик Остудин: экономия на КАСКО за счет франшизы составит до 40%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Включение в договор КАСКО условия о безусловной франшизе позволяет автовладельцам значительно сократить стоимость страховки, заявил NEWS.ru гендиректор страховой компании, член президиума Российского союза автостраховщиков (РСА) Ярослав Остудин. По его словам, экономия может достигать 40%. При этом ее размер напрямую зависит от страховой суммы автомобиля, отметил эксперт.

Конкретная экономия зависит от величины франшизы (когда при наступлении страхового случая страховая компания не возмещает заранее оговоренную часть ущерба — франшизу. — NEWS.ru), но при среднем ее размере в 30 тысяч рублей снижение страховой премии по КАСКО составит около 40% при страховой сумме транспортного средства 2 млн рублей, 30-35% — при страховой сумме 3 млн рублей; 15-20% — при страховой сумме 5 млн рублей, — сказал Остудин.

По его словам, возраст автомобиля никак не влияет на размер скидки за наличие франшизы или набор рисков.

Эксперт напомнил, что классическое «полное» КАСКО включает в себя риски, маловероятные для конкретного водителя. Поэтому страховые компании сегодня предлагают модульные продукты. Можно застраховаться только от угона и тотальной гибели автомобиля или выбрать покрытие исключительно на случай ДТП, в котором автовладелец выступает потерпевшим и имеется виновник происшествия, не обязательно застрахованный по ОСАГО, отметил Остудин.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость полисов ОСАГО в Новосибирской области и Ингушетии резко выросла после расширения тарифного коридора. При этом количество проданных полисов там сократилось.

каско
полис
автострахование
экономия
Наталья Петрова
Н. Петрова
