Все об ОСАГО: сколько стоит в 2026 году, как не переплатить

Все об ОСАГО: сколько стоит в 2026 году, как не переплатить

Согласно исследованию маркетплейса «Финуслуги», Новосибирская область занимает первое место в России по стоимости полисов ОСАГО. Здесь средний ценник примерно на 30% превышает общероссийский уровень. При этом медианная стоимость страхования в 2025 году снизилась на 5% и составила 6778 рублей. От чего зависит цена полиса в разных регионах и как можно сэкономить на автостраховании — в материале NEWS.ru.

Сколько стоит ОСАГО в России

В топ регионов с наиболее высокими ценами вошли также Хабаровский край (8729 рублей), Москва (8505 рублей), Челябинская (8365 рублей) и Московская область (8248 рублей).

Дешевле всего страховка обойдется жителям Орловской (4824 рубля), Тамбовской (5038 рублей) и Костромской (5065 рублей) областей.

По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), в ноябре 2025 года было продано 4 млн полисов электронного ОСАГО, а с января по ноябрь 2025 года — 35,2 млн, что составляет 73% от всех проданных за этот период полисов.

Как рассказал президент РСА Евгений Уфимцев, количество проданных электронных полисов с начала года выросло на 66,4%.

По его данным, с января по ноябрь 2025 года было оформлено 35,2 млн полисов е-ОСАГО. Это составляет 73% от общего числа продаж. Столь высокая доля свидетельствует о том, что для большинства автомобилистов онлайн-оформление стало наиболее удобным способом покупки полиса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

От чего зависит цена полиса ОСАГО

Банк России устанавливает минимальное и максимальное значение базового тарифа, которое зависит от технических характеристик транспортного средства, целей его использования, собственника и других составляющих, рассказала NEWS.ru профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Челухина.

Например, если транспортное средство категории В принадлежит физическому лицу и используется для бытовых и семейных нужд, то минимальный базовый тариф составит 1399 рублей, а максимальный — 8665 рублей. Если же собственник автомобиля будет использовать его в качестве такси, то тариф будет уже другим (1267 рублей — минимальный и 18 119 рублей — максимальный).

«Страховые компании, продающие полисы ОСАГО, могут самостоятельно назначить базовый страховой тариф в пределах установленной Банком России вилки (минимального и максимального тарифа). Поэтому базовый тариф, назначенный конкретному автовладельцу, будет зависеть от целого ряда факторов», — пояснила Челухина.

Эксперты отмечают: после определения базового тарифа страховщики его корректируют на повышающие и понижающие коэффициенты, перечень и размер которых также устанавливает Банк России. Коэффициенты позволяют персонализировать стоимость полиса в зависимости от территории эксплуатации ТС, мощности его двигателя, сезонности использования, а также характеристик водителей, допущенных к управлению ТС (их возраста, стажа, статистики ДТП).

Цена ОСАГО формируется индивидуально для каждого водителя, отметила в беседе с NEWS.ru генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

«Базовый тариф умножается на систему коэффициентов — за стаж, аварийность, возраст, мощность автомобиля и территорию регистрации. Территориальный коэффициент отражает совокупный риск в регионе, и он может серьезно менять итоговую стоимость полиса», — уточнила она.

По словам эксперта, на региональные отклонения влияют три основные группы факторов. Во-первых, уровень доходов населения: в более обеспеченных регионах чаще покупают мощные автомобили, а также выше доля молодых водителей, что повышает средний чек ОСАГО. Во-вторых, аварийность: чем больше ДТП, тем выше выплаты страховщиков, и эти риски закладываются в тарифы. В-третьих, активность страховых мошенников — один из самых недооцененных факторов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как мошенники влияют на стоимость ОСАГО

Совместное исследование НАФИ и Аналитического центра «БизнесДром», показало, что в 2024 году объем убытков, заявленных мошенниками, устраивающими фейковые ДТП, чтобы получить страховку, вырос на 20%. А между тем на на ОСАГО приходится около 90% всех заявлений о страховом мошенничестве. Это делает сегмент одним из самых уязвимых, считает Имаева.

При этом связь между мошенничеством и ценами не всегда линейна, добавляет она. В шести из восьми проблемных с точки зрения мошенничества регионов средняя премия ниже общероссийской. Это говорит о сложной системе регулирования и о том, что рынок пока не всегда успевает адекватно «переваривать» региональные риски.

Как снизить стоимость полиса ОСАГО

Что может сделать сам водитель, чтобы не переплачивать за ОСАГО в 2026 году? В первую очередь — поддерживать безаварийную езду. Коэффициент бонус-малус остается главным инструментом персональной экономии, подчеркнула Имаева. Важно также аккуратно подходить к выбору автомобиля: мощность двигателя напрямую влияет на цену полиса. И, конечно, корректные данные в полисе — стаж, регион, история вождения — позволяют системе учитывать именно индивидуальный риск, а не усредненный региональный сценарий, резюмировала глава НАФИ.

В свою очередь Челухина посоветовала воспользоваться агрегаторами, позволяющими сравнить стоимость полисов в разных страховых компаниях. Различия могут быть только в размере базовых страховых тарифов в пределах их минимального и максимального размера. А вот поправочные коэффициенты должны быть одинаковыми у всех страховщиков.

Корректировать стоимость страховки можно с учетом сезонного использования автомобиля. Если транспортное средство не эксплуатируется круглый год, эту особенность можно отразить в договоре ОСАГО, применив специальный понижающий коэффициент, рассказала Челухина.

Кроме того, можно максимально сократить число водителей, допускаемых к управлению транспортным средством и вписываемых в полис. В противном случае нужно помнить, что каждого водителя будет своя персональная история ДТП, а страховая компания установит коэффициент по самому «неблагонадежному» водителю, заключила эксперт.

Читайте также:

Утильсбор, штрафстоянки, детское кресло: изменения для водителей в 2026-м

Новая «Нива»: как изменилась легенда в 2026 году — стоит ли ее покупать

Цены на ОСАГО взлетели на треть в двух регионах