18 декабря 2025 в 17:05

Цены на ОСАГО взлетели на треть в двух регионах

В Новосибирской области и Ингушетии резко подорожал полис ОСАГО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Средняя стоимость полисов ОСАГО в Новосибирской области и Ингушетии резко выросла после расширения тарифного коридора, сообщил «Российской газете» гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. При этом количество проданных полисов там сократилось, добавил он. Причина — высокий уровень страхового мошенничества и бездействие местных властей в борьбе с ним.

Так, в Новосибирской области продажи годовых полисов сократились вдвое (с 15 тыс. до 7,6 тыс. рублей), но средняя цена выросла на 33% (с 8,2 тыс. до 11 тыс. рублей). Общие продажи подросли на 6,7%, но средний чек упал в 1,6 раза (с 7,6 тыс. до 4,8 тыс. рублей). Таким образом, по словам эксперта, люди стали брать временные полисы, чтобы сэкономить. В Ингушетии количество проданных ОСАГО сократилось в 1,8 раза (с 575 до 343), а средняя цена взлетела на 51% — с 6,2 тыс. до 9,3 тыс. рублей.

До этого стало известно, что житель Новосибирской области попал в ДТП 73 раза за год и получил выплаты на 22 млн рублей. В настоящее время проводится проверка на предмет инсценировки аварий. В 2025 году частота страховых случаев в регионе выросла на 7,1%, а средний размер выплаты увеличился на 20%, превысив общероссийский показатель в 1,5 раза.

ОСАГО
транспорт
Новосибирская область
Ингушетия
