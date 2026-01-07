Лукашенко раскрыл, о чем молил Бога Лукашенко заявил, что просил у Бога снежную и морозную зиму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его молитва о снежной и морозной зиме была услышана. Белорусский лидер также добавил, что, хотя нынешняя зима и не такая снежная, как в его детстве, она все же настоящая, передает БелТА. Он пожелал прихожанам такой же «настоящей» жизни.

Ну мы же так хотели, и я в том числе Господа просил, чтобы был морозец и снег выпал. Слушайте, ну так и получилось. Даже с запасом, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер посетил храм в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Околица Минского района. Политик рассказал, что сам нашел дорогу к храму. Во время визита президент встретился с экзархом всея Белоруссии митрополитом Минским и Заславским Вениамином. Обращаясь к нему, глава государства отметил значимость этого места.

Ранее президент России Владимир Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в центре внимания которого оказались ситуация последних дней и вопросы безопасности. Особое внимание лидеры уделили инциденту с атакой дронов ВСУ на резиденцию российского главы.