Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 10:40

«Вековой юбилей»: Лукашенко поздравил российского композитора со столетием

Лукашенко поздравил композитора Зацепина со столетием

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Зацепина со столетним юбилеем, сообщила пресс-служба главы государства. Он пожелал композитору крепчайшего здоровья, бодрости и оптимизма.

Вековой юбилей — это знаковое событие для почитателей вашего таланта. Пройденный вами жизненный путь — целая эпоха в развитии современного музыкального искусства. Сотни написанных произведений, наполненных добротой и любовью, покоряют сердца слушателей разных поколений, — говорится в поздравлении.

Ранее сегодня Зацепина с 100-летием поздравил президент России Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер пожелал автору песен «Есть только миг» и «Если б я был султан» крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения.

До этого Лукашенко поздравил женщин с Международным женским днем. Он отметил, что 8 Марта символизирует весну, тепло и признательность за вклад женщин в жизнь страны. Глава республики также подчеркнул, что праздник наполнен приятными эмоциями и приходит вместе с весной.

Александр Лукашенко
композиторы
Россия
Белоруссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двух мужчин задержали за кражу товаров на 14,6 млн рублей из ПВЗ
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
«Я в долгах»: пожилая женщина сорвала свадьбу с молодым любовником
США частично лишили Южную Корею систем ПРО ради операции против Ирана
Убила из-за косметики: украинка заморила падчерицу голодом до 15 кг
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.