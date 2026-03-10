«Вековой юбилей»: Лукашенко поздравил российского композитора со столетием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Зацепина со столетним юбилеем, сообщила пресс-служба главы государства. Он пожелал композитору крепчайшего здоровья, бодрости и оптимизма.

Вековой юбилей — это знаковое событие для почитателей вашего таланта. Пройденный вами жизненный путь — целая эпоха в развитии современного музыкального искусства. Сотни написанных произведений, наполненных добротой и любовью, покоряют сердца слушателей разных поколений, — говорится в поздравлении.

Ранее сегодня Зацепина с 100-летием поздравил президент России Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер пожелал автору песен «Есть только миг» и «Если б я был султан» крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения.

До этого Лукашенко поздравил женщин с Международным женским днем. Он отметил, что 8 Марта символизирует весну, тепло и признательность за вклад женщин в жизнь страны. Глава республики также подчеркнул, что праздник наполнен приятными эмоциями и приходит вместе с весной.