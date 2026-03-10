Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 11:55

Двух мужчин задержали за кражу товаров на 14,6 млн рублей из ПВЗ

В Петербурге пресекли кражу товаров маркетплейса на 14,6 млн рублей

Фото: t.me/spb_police78
Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России совместно с полицией Пушкинского района задержали двух мужчин, подозреваемых в крупной краже товаров из пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Похищенное имущество оценивается примерно в 14,6 млн рублей, уточнили в МВД.

Задержание произошло 8 марта. Под подозрение попали мужчины 32 и 26 лет, уроженцы одного из государств Закавказья. Следствие считает, что они заранее подготовили план хищения. Их целью стали пункты выдачи заказов одного из крупных маркетплейсов на Московском проспекте.

После совершения кражи подозреваемые погрузили товары в автомобиль и намеревались скрыться. Однако реализовать план им не удалось — сотрудники уголовного розыска задержали их в момент, когда весь похищенный товар уже находился в машине. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). В настоящее время сотрудники полиции проверяют подозреваемых на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за кражу. Злоумышленника передали полиции для дальнейшего разбирательства. Правоохранители получили информацию о том, что по Коровинскому шоссе на общественном транспорте передвигается 32-летний москвич, подозреваемый в совершении кражи. Силовики проследовали за автобусом, в который сел нарушитель, и во время одной из остановок задержали его.

