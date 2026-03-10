Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 13:10

В Кремле оценили посредничество США по Украине

Песков: Россия признательна США за посредничество по Украине

Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Россия высоко оценивает посреднические усилия США в урегулировании ситуации на Украине и заинтересована в продолжении этого процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал итоги телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа, состоявшегося вечером 9 марта, передает РИА Новости.

Президент Путин дает высокую оценку этим посредническим усилиям, мы признательны за это и заинтересованы в том, чтобы этот процесс продолжался, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ключевой момент — сохранение трехстороннего формата переговоров. По его словам, все участники заинтересованы в его продолжении, а американцы также готовы продолжать посредничество.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал телефонный разговор Путина с Трампом как деловой и конструктивный. Дипломат отметил, что такая откровенная манера общения традиционна для диалога двух лидеров. Подробности беседы не разглашаются.

До этого агентство Reuters сообщило о возможном смягчении санкций США против России. По данным источников, Вашингтон рассматривает общее ослабление ограничений и точечные меры, включая разрешение на закупку российской нефти без риска вторичных санкций для сдерживания роста глобальных цен.

