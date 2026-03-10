В США задумались о смягчении санкций против России

В США задумались о смягчении санкций против России Reuters: США рассматривают варианты смягчения санкций против России

Власти США рассматривают возможность смягчения санкций против России, включая как общее ослабление ограничений, так и более точечные меры, сообщили Reuters три источника на условиях анонимности. По их словам, одним из вариантов может стать фактическое разрешение отдельным странам закупать российскую нефть без риска вторичных санкций со стороны Вашингтона.

Смягчение ограничений рассматривается как один из инструментов, который может помочь предотвратить резкий рост глобальных цен на энергоносители.

Ранее правительство Венгрии призвало руководство Евросоюза немедленно отменить запрет на использование российских нефти и газа во всех странах сообщества. Такая мера необходима, чтобы не допустить дефицита энергоносителей и резкого роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

До этого вице-премьер России Александр Новак анонсировал переориентацию поставок российского СПГ с европейского на азиатский рынок. По его словам, компании заключают долгосрочные контракты с партнерами из Китая, Индии, Таиланда и Филиппин, не дожидаясь новых ограничений со стороны Евросоюза.