На Западе поймали Трампа на лжи об иранских Tomahawk NYT опровергла заявления Трампа о наличии ракет Tomahawk у Ирана

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран мог располагать крылатыми ракетами Tomahawk для удара по школе на юге республики, ошибочно, сообщает газета The New York Times. Американский лидер ранее выдвинул версию, что эти боеприпасы мог применить сам Тегеран или другие страны, у которых они есть.

В действительности, у Ирана нет Tomahawk. Любая страна, которой США продали Tomahawk, должна была бы получить разрешение Госдепартамента, прежде чем передавать их другой стороне, включая Иран, — говорится в публикации.

Как пишет NYT, только две страны, помимо США, обладают этими ракетами: Австралия и Великобритания. Еще два государства планировали их приобрести — Япония в 2024 году и Нидерланды в 2025-м.

По информации газеты, даже если бы Иран получил ракеты Tomahawk, у него нет оборудования, чтобы программировать их траектории полета. NYT также отметила, что обломки ракеты, поразившей школу в Минабе, имеют маркировку, типичную для американских боеприпасов, включая серийный номер.

Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани обвинила США и Израиль в совершении экологического преступления. По ее словам, удары по топливной инфраструктуре привели к ухудшению качества воздуха и серьезным последствиям для окружающей среды.