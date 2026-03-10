Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 11:00

На Западе поймали Трампа на лжи об иранских Tomahawk

NYT опровергла заявления Трампа о наличии ракет Tomahawk у Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран мог располагать крылатыми ракетами Tomahawk для удара по школе на юге республики, ошибочно, сообщает газета The New York Times. Американский лидер ранее выдвинул версию, что эти боеприпасы мог применить сам Тегеран или другие страны, у которых они есть.

В действительности, у Ирана нет Tomahawk. Любая страна, которой США продали Tomahawk, должна была бы получить разрешение Госдепартамента, прежде чем передавать их другой стороне, включая Иран, — говорится в публикации.

Как пишет NYT, только две страны, помимо США, обладают этими ракетами: Австралия и Великобритания. Еще два государства планировали их приобрести — Япония в 2024 году и Нидерланды в 2025-м.

По информации газеты, даже если бы Иран получил ракеты Tomahawk, у него нет оборудования, чтобы программировать их траектории полета. NYT также отметила, что обломки ракеты, поразившей школу в Минабе, имеют маркировку, типичную для американских боеприпасов, включая серийный номер.

Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани обвинила США и Израиль в совершении экологического преступления. По ее словам, удары по топливной инфраструктуре привели к ухудшению качества воздуха и серьезным последствиям для окружающей среды.

Дональд Трамп
Tomahawk
Иран
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны рассказали об ударах по военным и наемникам ВСУ
«Жду еще медали»: тренер Ворончихиной оценил ее триумф на Паралимпиаде
Желающим взять ипотеку сообщили приятную новость
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двое мужчин обчистили ПВЗ на 14,6 млн рублей
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.