В Главархиве Москвы рассказали о редких документах

В Главархиве Москвы хранятся метрические книги с упоминаниями русских писателей, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу учреждения. По словам представителей архива, они имеют особую ценность.

Сообщается, что в книгах содержатся актовые записи о рождении и бракосочетании поэта Александра Пушкина, рождении поэта Михаила Лермонтова и писателя Федора Достоевского, смерти писателя Николая Гоголя, а также ранее неизвестная нотная рукопись композитора Дмитрия Шостаковича. Самым древним документом, хранящимся в учреждении, является книга учета имущества Благовещенского собора Кремля конца XVII века.

Для сохранности таких документов в архиве поддерживают специальный температурный режим. Также специалисты регулярно проводят реставрационные и обеззараживающие работы.

