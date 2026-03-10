Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 13:31

В Главархиве Москвы рассказали о редких документах

Главархив Москвы: в учреждении хранятся метрические книги русских писателей

Фото: t.me/glavarchiv
В Главархиве Москвы хранятся метрические книги с упоминаниями русских писателей, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу учреждения. По словам представителей архива, они имеют особую ценность.

Сообщается, что в книгах содержатся актовые записи о рождении и бракосочетании поэта Александра Пушкина, рождении поэта Михаила Лермонтова и писателя Федора Достоевского, смерти писателя Николая Гоголя, а также ранее неизвестная нотная рукопись композитора Дмитрия Шостаковича. Самым древним документом, хранящимся в учреждении, является книга учета имущества Благовещенского собора Кремля конца XVII века.

Для сохранности таких документов в архиве поддерживают специальный температурный режим. Также специалисты регулярно проводят реставрационные и обеззараживающие работы.

Ранее сообщалось, что в архивных статьях из 1990-х годов писали о безвредном алкоголе, роженицах и «зайцах». В издании вспомнили, что было в первом выпуске печатной газеты от 17 июля 1997 года. В СМИ привели вырезки из статей, связанных с региональной повесткой.

