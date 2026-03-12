Telegram второй день подряд столкнулся со сбоем в работе

Telegram второй день подряд столкнулся со сбоем в работе Downdetector: более 100 жалоб поступило на работу Telegram за последний час

Более 100 жалоб поступило на работу Telegram в России за последний час, следует из данных сервиса Downdetector. Мессенджер столкнулся со сбоем второй день подряд.

Отмечается, что больше всего жалоб поступило из Республики Марий Эл (5%) и Удмуртии (5%). Кроме того, проблемы в работе мессенджера наблюдаются в Пензенской и Саратовской областях. Пользователи жалуются, прежде всего, на работу веб-версии Telegram и его приложения.

11 марта масштабный сбой произошел в работе Telegram в Москве. У пользователей не приходили сообщения и не прогружались посты в каналах. Кроме того, жители Санкт-Петербурга пожаловались на проблемы в работе мессенджера (14%). Такие же трудности возникли у пользователей в Свердловской области (7%), Краснодарском крае (6%), Иркутской (4%), Самарской (4%) и Московской областях (4%).

До этого жители Санкт-Петербурга и Ленобласти сообщили о сбое в работе мобильного интернета. По словам пользователей, они не могли получить доступ к Сети, отправить сообщения через мессенджеры и войти в банковские приложения.