Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram

Масштабный сбой в работе Telegram в Москве, следует из данных на сайте «Сбой.рф». Большая часть жалоб поступает из столичного региона — в частности, из Москвы (36%). У пользователей не приходят сообщения и не прогружаются посты в каналах.

Жители Санкт-Петербурга тоже жалуются на проблемы в работе мессенджера (14%). Такие же трудности возникли у пользователей в Свердловской области (7%), Краснодарского края (6%), Иркутской (4%), Самарской (4%) и Московской областей (4%).

Ранее Московский Художественный театр имени Чехова обратился к зрителям с просьбой распечатывать билеты из-за перебоев с интернетом в центре столицы. Им рекомендовали заранее сохранять электронные билеты в памяти смартфонов или приносить их бумажные версии.

До этого жители Петербурга и Ленобласти пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. По словам пользователей, они не могли получить доступ к Сети, отправить сообщения через мессенджеры и войти в банковские приложения. За час поступило около 400 жалоб.

