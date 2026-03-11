Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 15:39

Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram

Масштабный сбой в работе Telegram зафиксировали в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Масштабный сбой в работе Telegram в Москве, следует из данных на сайте «Сбой.рф». Большая часть жалоб поступает из столичного региона — в частности, из Москвы (36%). У пользователей не приходят сообщения и не прогружаются посты в каналах.

Жители Санкт-Петербурга тоже жалуются на проблемы в работе мессенджера (14%). Такие же трудности возникли у пользователей в Свердловской области (7%), Краснодарского края (6%), Иркутской (4%), Самарской (4%) и Московской областей (4%).

Ранее Московский Художественный театр имени Чехова обратился к зрителям с просьбой распечатывать билеты из-за перебоев с интернетом в центре столицы. Им рекомендовали заранее сохранять электронные билеты в памяти смартфонов или приносить их бумажные версии.

До этого жители Петербурга и Ленобласти пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. По словам пользователей, они не могли получить доступ к Сети, отправить сообщения через мессенджеры и войти в банковские приложения. За час поступило около 400 жалоб.

Подписывайтесь на наш MAX

Telegram
Москва
сбои
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Экономист раскрыл, отразится ли повышение МРОТ на социальных пособиях
ВСУ убили иностранного волонтера в Курской области
В Госдуме развеяли популярный миф о VPN
Сборная Ирана по футболу официально отказалась от участия в ЧМ-2026
Москвичей призвали готовиться к театру по-старинке
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.