Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 16:50

В театре Вахтангова оценили идею возвращать деньги за «плохие» спектакли

Директор театра Вахтангова Крок не поддержал возврат денег недовольной публике

Кирилл Крок Кирилл Крок Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с НСН выступил против идеи возвращать деньги зрителям за непонравившиеся им спектакли. По его мнению, в этом нет здравого смысла. Так он отреагировал на соответствующее предложение актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова.

Театр — это всегда очень личностное восприятие. Мы можем сидеть с вами в одном ряду в зрительном зале, но кому-то это очень нравится, а кому-то категорически нет. Не стоит делать из этого аттракцион. Все люди, которые часто ходят в театр, имеют определенный уровень насмотренности. Они прекрасно понимают, что идут в такой-то театр, на такого-то артиста или режиссера и предполагают, что увидят, — высказался Крок.

Он напомнил, что театры находятся на частичном бюджетном финансировании. Крок добавил, что государство не покрывает даже 50% расходов культурных учреждений.

Ранее актриса Аглая Шиловская заявила, что российская публика отличается хорошим воспитанием, поэтому вводить строгий дресс-код в театрах бессмысленно. Она подчеркнула, что, как правило, у посетителей не возникает проблем с одеждой, они приходят на постановки подготовленными.

театры
спектакли
культура
искусство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Слуцкая объяснила, зачем Петросян исполнила четверной прыжок на Олимпиаде
Захарова назвала военным преступлением нападение на судно Arctic Metagaz
В Госдуме предложили оказать поддержку санаториям с лечебными грязями
В ТПП предложили способ систематизировать данные по неналоговым платежам
Трампа уличили в усталости от войны на Ближнем Востоке
«Радио Судного дня» передало шесть новых посланий за день
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.