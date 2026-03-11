В театре Вахтангова оценили идею возвращать деньги за «плохие» спектакли

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с НСН выступил против идеи возвращать деньги зрителям за непонравившиеся им спектакли. По его мнению, в этом нет здравого смысла. Так он отреагировал на соответствующее предложение актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова.

Театр — это всегда очень личностное восприятие. Мы можем сидеть с вами в одном ряду в зрительном зале, но кому-то это очень нравится, а кому-то категорически нет. Не стоит делать из этого аттракцион. Все люди, которые часто ходят в театр, имеют определенный уровень насмотренности. Они прекрасно понимают, что идут в такой-то театр, на такого-то артиста или режиссера и предполагают, что увидят, — высказался Крок.

Он напомнил, что театры находятся на частичном бюджетном финансировании. Крок добавил, что государство не покрывает даже 50% расходов культурных учреждений.

Ранее актриса Аглая Шиловская заявила, что российская публика отличается хорошим воспитанием, поэтому вводить строгий дресс-код в театрах бессмысленно. Она подчеркнула, что, как правило, у посетителей не возникает проблем с одеждой, они приходят на постановки подготовленными.