Минпросвещения разработало инструкции по работе с агрессивными школьниками

Минпросвещения России направило в регионы методические рекомендации по взаимодействию с учащимися, проявляющими агрессию, рассказал глава министерства Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Помимо этого, также был создан совет по защите чести и достоинства педагогов, передает пресс-служба Кремля.

Мы создали совет по защите чести и достоинства педагогов и разослали инструкции в регионы, в том числе по работе с агрессивными школьниками, — прокомментировал министр.

Ранее Кравцов объявил, что в 2026 году выпускники из новых и приграничных регионов смогут сдавать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ. Результаты этих экзаменов будут учитываться при поступлении в вузы.

До этого Кравцов объявил о планах перехода всех школ на единые учебники. Данный процесс займет три-четыре года. По словам главы Минпросвещения, уже со следующего учебного года появятся единые учебники истории для 5–11 классов. Также в разработке находятся единые пособия по русскому языку, литературе и естественно-научным предметам.