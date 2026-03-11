Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 17:56

Минпросвещения разработало инструкции по работе с агрессивными школьниками

В российские регионы разослали инструкции по работе с агрессивными школьниками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Минпросвещения России направило в регионы методические рекомендации по взаимодействию с учащимися, проявляющими агрессию, рассказал глава министерства Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Помимо этого, также был создан совет по защите чести и достоинства педагогов, передает пресс-служба Кремля.

Мы создали совет по защите чести и достоинства педагогов и разослали инструкции в регионы, в том числе по работе с агрессивными школьниками, — прокомментировал министр.

Ранее Кравцов объявил, что в 2026 году выпускники из новых и приграничных регионов смогут сдавать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ. Результаты этих экзаменов будут учитываться при поступлении в вузы.

До этого Кравцов объявил о планах перехода всех школ на единые учебники. Данный процесс займет три-четыре года. По словам главы Минпросвещения, уже со следующего учебного года появятся единые учебники истории для 5–11 классов. Также в разработке находятся единые пособия по русскому языку, литературе и естественно-научным предметам.

Минпросвещения
инструкции
школьники
агрессия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат назвал важный нюанс идеи исключить аборты без медпоказаний из ОМС
В ООН обвинили США и Израиль в хаосе на Ближнем Востоке
Главу одного из округов Тверской области арестовали по делу о взятке
Макрон призвал «семерку» к объединению на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Все утонули? Спасатели нашли тело мальчика в Москве-реке, что с остальными
Назван год открытия московской станции «Гольяново»
Востоковед описал последствия наземной операции США в Иране
Раскрыт масштаб разрушений в Брянске после атаки ВСУ
Военэксперт раскрыл, какие проблемы существуют у израильской ПВО
Выяснился неожиданный факт о публикации документов об Эпштейне и Блэре
Барбра Стрейзанд получит почетную награду в Каннах
Ученые оценили, сколько золота люди отправляют на помойку в технике
В Иране пригрозили США нефтяным ударом
Стармер знал о рисках назначения Мандельсона послом в США
«100 метров в секунду»: Иран собирается применить новый вид ракет
Наступление ВС России на Сумы 11 марта: новые рубежи, Червоная Заря
«Надо полностью уничтожать»: как Россия отомстит за зверский обстрел Брянска
Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу поступила в суд
Орбан и его семья начали получать угрозы от экс-генерала СБУ
Россиянин-шпион внесен в список террористов
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.