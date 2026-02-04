Как выбрать термос: для напитков, еды и разных задач

На каждый день

На учебе и на работе, на прогулке и в походе — термос незаменим повсюду. Но из-за многообразия товаров и широкого ценового диапазона выбрать одну-единственную, ту самую модель термоса может быть сложно. Для того чтобы не прогадать с покупкой, и создан этот гайд. О том, как выбрать термос для кофе, чая и еды, читайте в материале NEWS.ru.

Типы термосов: для жидкостей и для пищи

Начнем с вопроса, в равной степени актуального и для офисных работников, и для путешественников: как выбрать обеденный термос для еды? И тут стоит разделить модели по типам. Их два:

с широким горлышком — для еды или универсальный;

с узким горлышком — для напитков.

Термосы для напитков имеют узкое горлышко диаметром 3–5 см. Это позволяет лучше сохранять тепло жидкостей вроде чая или кофе — до 12–24 часов — и не расплескивать жидкость при наливе. Крышка часто служит чашкой, а сама модель компактна для рюкзака или офисной сумки.

Термосы для пищи оснащены широким горлом (6–15 см), почти равным диаметру колбы. В них удобно наливать супы, накладывать каши, вторые блюда. Однако тепло теряется быстрее — обычно через 6–12 часов из-за большей площади испарения.

Некоторые бренды термосов с широким горлышком предлагают на выбор модели с несколькими отделениями. Такая конструкция позволяет переносить и первое, и второе блюдо одновременно.

Материалы колбы: нержавеющая сталь, стекло — плюсы и минусы

Колба — это внутренняя составляющая термоса, та самая емкость для хранения напитка или еды. Благодаря двойным стенкам колбы создается вакуум для минимизации теплообмена. Сама колба вставлена в защитный корпус, сделанный из металла или пластика, и соединена с горлышком. Уплотнители и крышка усиливают изоляцию тепла, но основная роль — за колбой.

Колбы бывают стеклянные и металлические. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Так что же выбрать: термос из нержавейки или стекло?

Стекло — это экологичный вариант, который не окисляется и не влияет на вкус напитка. Оно держит тепло 12–18 часов. Но этот материал отличается хрупкостью и достаточно увесистый. Так что использовать его удобнее в домашних условиях.

Термос для путешествий и пикника, а также для поездок на работу или учебу, можно брать с колбой из нержавеющей стали. Нержавейка держит тепло до 24 часов, легкая, прочная и выдерживает удары. Минус — иногда сталь придает хранимой пище специфический привкус. Чтобы этого избежать, лучше выбирать модели с вакуумным напылением. Оно не только помогает удерживать тепло, но и защищает от окисления, тем самым сохраняя вкус.

Ключевые характеристики: объем, время сохранения тепла, вес, удобство

Так сколько держит тепло хороший термос? Металлические модели премиум-класса держат горячую жидкость (+95 градусов) при комнатной температуре:

6 часов: около 70 градусов;

12–18 часов: 60–50 градусов;

24–40 часов: 40 градусов и меньше.

Термосы для еды из-за широкого горлышка остывают быстрее. Приемлемая температура пищи сохраняется в течение 6–12 часов. Дольше суток хранить еду в термосе не рекомендуется.

Говоря о том, как выбрать обеденный термос для еды, нельзя не сказать об объеме тары. Для одного человека оптимален объем термоса 0,5–1 л: это полноценный обед (суп + второе), который помещается в сумку и весит около 400–700 г.

Если разделять термосы на группы в зависимости от объема, картина будет следующая:

0,3–0,7 л — один прием пищи на одного человека;

1–1,5 л — хватит на один прием пищи для двоих человек, например на пикнике или в походе;

1,5–3 л — большой формат для групповой или семейной трапезы.

Учтите, что вне зависимости от объема заполнять термос нужно целиком. В противном случае из-за воздуха внутри содержимое будет остывать быстрее.

Наконец, идеальный термос должен быть не только функциональным, но и удобным. Поэтому выбирайте модели оптимального для вас размера. Рациональнее взять два маленьких, но заполненных до краев термоса, чем один большой, но полупустой.

Ключевые характеристики: объем, время сохранения тепла, вес, удобство Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рейтинг лучших производителей и на что смотреть при покупке

Итак, как выбрать термос для чая, кофе или для еды? Оценивайте модели по следующим параметрам:

Бюджет. Хорошая модель будет стоить от одной до пяти тысяч, премиум — от семи тысяч. Брать модели дешевле не стоит, так как их колба чаще всего не держит тепло дольше 2–4 часов. Размер и вес. Определяется вашими задачами. Для кофе в офис подойдет компактная модель термоса объемом 0,5–1 л с узким горлом, для пищи — средний термос с широким горлом. Отзывы. Читайте реальные отзывы, которые описывают время теплоудержания, герметичность крышки, наличие запахов. Гарантия. В идеале стоит брать термосы с гарантией 1–3 года. Особенности. В зависимости от ваших нужд модель термоса может быть оснащена термометром, датчиком температуры, ситечком, пробкой-кнопкой и другими удобствами. Большим плюсом будет вакуумное напыление.

Теперь вы знаете, что лучше, термос из нержавейки или стекло, и как выбрать обеденный термос для еды. Не забывайте, что о термосе нужно заботиться. А именно — мыть без абразивов и сушить в открытом виде. В таком случае тара прослужит долгие годы.