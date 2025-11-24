День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 19:28

Пятеро россиян выпили суррогатный алкоголь и умерли

Во Владимирской области умерли пять человек, употребивших техническую жидкость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пятеро жителей Владимирской области не выжили после употребления технической жидкости на основе спирта, информирует СУ СК России по региону. Инцидент произошел в субботу, 22 ноября. Предварительно, житель Коврова выпил жидкость вместе со своими знакомыми.

Пятеро мужчин, включая молодого человека, приискавшего ее, скончались, в том числе в реанимационном отделении городской больницы, — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что суррогатный алкоголь россиянин мог достать на месте работы. Следователи осмотрели место происшествия на производстве и по местам жительства погибших. Специалисты изъяли канистры и другие предметы, а также назначили комплекс судебных экспертиз.

Сейчас ведутся допросы лиц и другие следственные действия для выяснения обстоятельств случившегося. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 о причинении смерти по неосторожности.

Ранее турист из России скончался на Бали, предположительно, из-за отравления суррогатным алкоголем. В местном госпитале указали соответствующие данные в отчете. При этом версия об укусе ядовитой змеи не подтвердилась.

Россия
регионы
Владимирская область
СК РФ
жидкости
смерти
уголовные дела
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зара назвала три вещи, которые родители обязаны давать своим детям
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса
В школе в ХМАО вместо звонка на урок будет звучать SHAMAN
Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом
Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную
В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ
Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу
Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа
В европейской стране уничтожили миллионы «стухших» доз вакцин от COVID-19
Пятеро россиян выпили суррогатный алкоголь и умерли
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России
Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы
С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей
Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»
Стало известно, смогут ли США исключить ЕС из мирных переговоров по Украине
В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
В Сети появились подробности о новых товарных знаках «Вкусно — и точка»
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.