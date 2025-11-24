Пятеро россиян выпили суррогатный алкоголь и умерли Во Владимирской области умерли пять человек, употребивших техническую жидкость

Пятеро жителей Владимирской области не выжили после употребления технической жидкости на основе спирта, информирует СУ СК России по региону. Инцидент произошел в субботу, 22 ноября. Предварительно, житель Коврова выпил жидкость вместе со своими знакомыми.

Пятеро мужчин, включая молодого человека, приискавшего ее, скончались, в том числе в реанимационном отделении городской больницы, — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что суррогатный алкоголь россиянин мог достать на месте работы. Следователи осмотрели место происшествия на производстве и по местам жительства погибших. Специалисты изъяли канистры и другие предметы, а также назначили комплекс судебных экспертиз.

Сейчас ведутся допросы лиц и другие следственные действия для выяснения обстоятельств случившегося. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 о причинении смерти по неосторожности.

Ранее турист из России скончался на Бали, предположительно, из-за отравления суррогатным алкоголем. В местном госпитале указали соответствующие данные в отчете. При этом версия об укусе ядовитой змеи не подтвердилась.