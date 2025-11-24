Пятеро россиян выпили суррогатный алкоголь и умерли

Пятеро жителей Владимирской области не выжили после употребления технической жидкости на основе спирта, информирует СУ СК России по региону. Инцидент произошел в субботу, 22 ноября. Предварительно, житель Коврова выпил жидкость вместе со своими знакомыми.
Пятеро мужчин, включая молодого человека, приискавшего ее, скончались, в том числе в реанимационном отделении городской больницы, — говорится в сообщении СК.
Отмечается, что суррогатный алкоголь россиянин мог достать на месте работы. Следователи осмотрели место происшествия на производстве и по местам жительства погибших. Специалисты изъяли канистры и другие предметы, а также назначили комплекс судебных экспертиз.
Сейчас ведутся допросы лиц и другие следственные действия для выяснения обстоятельств случившегося. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 о причинении смерти по неосторожности.
Ранее турист из России скончался на Бали, предположительно, из-за отравления суррогатным алкоголем. В местном госпитале указали соответствующие данные в отчете. При этом версия об укусе ядовитой змеи не подтвердилась.