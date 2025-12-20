Новый год-2026
20 декабря 2025 в 14:06

Россиянин выследил и зарезал молодую стюардессу в одном из отелей в Дубае

В Дубае россиянин зарезал экс-возлюбленную, которая работала стюардессой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мужчина выследил и жестоко расправился с бывшей возлюбленной в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, 25-летняя девушка работала стюардессой. Россиянин напал на нее в номере отеля в Дубае, нанес около 15 ударов ножом и пустился в бега. Тело жертвы обнаружили сотрудники отеля.

Отмечается, что после совершения преступления подозреваемый улетел в родной Санкт-Петербург. Как заявили в пресс-службе ГСУ СК России по городу, его удалось задержать. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте обвиняемого. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Установлен обвиняемый в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) 25-летней девушки, тело которой было обнаружено в отеле в городе Дубае. <...> После совершенного преступления мужчина покинул страну и по возвращении в город Санкт-Петербург был задержан, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее полиция Иркутской области начала поиски мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве 24-летней девушки, произошедшем на улице Хасан Боева в Свирске. Подозреваемый нанес ей многочисленные травмы, в том числе колото-резаные ранения, от которых она скончалась на месте.

До этого в Москве на Преображенской площади жильцы одного из домов обнаружили тела мужчины и женщины со множественными ножевыми ранениями. Жертвы, которые несколько лет назад приобрели квартиру в этом доме, были найдены соседями в тамбуре подъезда.

