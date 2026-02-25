Экс-сотрудника таможни Петербурга оштрафовали за экстремизм

Смольнинский районный суд оштрафовал экс-сотрудника таможни за проявление экстремизма в Сети, сообщает 78.ru. Мужчина выплатит 15 тыс. рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина поддерживал «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Кроме того, он призывал к убийству представителей российской власти, евреев и православных верующих.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что в России не существует действующей нормы, которая предусматривала бы административную или уголовную ответственность за лайки, дизлайки или просмотры видео иностранных агентов в социальных сетях. По его словам, статус соответствующих лиц не образует состава правонарушения для обычного пользователя.

До этого в Севастополе задержали местную жительницу с тату в виде герба Украины по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю в ходе мониторинга соцсетей обнаружили комментарии пользовательницы с оскорбительными высказываниями в адрес российских военнослужащих и участников специальной военной операции.