Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 16:48

Экс-сотрудника таможни Петербурга оштрафовали за экстремизм

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Смольнинский районный суд оштрафовал экс-сотрудника таможни за проявление экстремизма в Сети, сообщает 78.ru. Мужчина выплатит 15 тыс. рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина поддерживал «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Кроме того, он призывал к убийству представителей российской власти, евреев и православных верующих.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что в России не существует действующей нормы, которая предусматривала бы административную или уголовную ответственность за лайки, дизлайки или просмотры видео иностранных агентов в социальных сетях. По его словам, статус соответствующих лиц не образует состава правонарушения для обычного пользователя.

До этого в Севастополе задержали местную жительницу с тату в виде герба Украины по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю в ходе мониторинга соцсетей обнаружили комментарии пользовательницы с оскорбительными высказываниями в адрес российских военнослужащих и участников специальной военной операции.

Россия
Cанкт-Петербург
штрафы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред России раскрыл, как Киев может спровоцировать ядерную катастрофу
Влажный ветер и холод до -1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев
Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице
Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами
Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии
Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах
Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале
Военкомы избили демобилизованного ветерана ВСУ
Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае
В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась
От завтрака до ужина: как построить меню дня вокруг круп
В Госдуме вступились за детскую песню «Сигма бой»
«Крайне опасные»: Россия подняла на уши ООН из-за ядерного оружия у Киева
Таможенники перехватили посылку из Таиланда с тремя килограммами гашиша
Эпидемиолог напомнила, как эффективно защититься от гриппа
Путин поставил кабмину важную задачу по российским биотехнологиям
«Глупейшие комментарии»: в СФ дали Бербок совет после ошибки про Гренландию
В ГД призвали снизить объем бюрократической работы для психологов в школах
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.