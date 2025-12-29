В Севастополе задержали женщину с тату в виде герба Украины Жительницу Севастополя с тату герба Украины задержали за дискредитацию армии

В Севастополе правоохранительные органы задержали местную жительницу с тату герба Украины по делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе полиции города. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили комментарии пользователя с оскорбительными высказываниями в адрес российских военнослужащих и участников специальной военной операции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий <…> установили личность автора сообщений. Им оказалась 53-летняя местная жительница. При силовой поддержке спецподразделения СОБР «Сокол» Росгвардии она была задержана, — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что задержанная в 2012 году сделала татуировку с изображением герба Украины. Осенью 2024 года она перекрыла ее другой татуировкой, чтобы не привлекать внимания, однако продолжала поддерживать действия Киева и публично дискредитировать российских военнослужащих.

В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

До этого стало известно, что Перовский районный суд Москвы повторно приговорил к семи годам колонии бывшего сотрудника полиции Сергея Веделя (ранее Клокова) за дискредитацию армии. Экс-правоохранитель уже был осужден на тот же срок по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии, но приговор был отменен, а дело отправлено на пересмотр.