ВС РФ разгромили больше двух взводов элитных штурмовиков ВСУ в Горьком

В ходе освобождения запорожского села Горькое российские войска нанесли значительный урон силам ВСУ, уничтожив более двух взводов элитных штурмовиков, передает Telegram-канал «Воин DV». ВС РФ также заняли стратегически важный район украинской обороны, площадь которого достигает шести квадратных километров. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В ходе боев также было уничтожено пять боевых бронированных машин и 12 командных пунктов управления беспилотниками. Помимо этого, российские военные разгромили семь гексакоптеров типа «Баба-яга».

Ранее сообщалось, что российские дроны «Герань» уничтожили операторов дронов ВСУ из 14-го полка «Шквал», поддерживавших наступление на линии соприкосновения между Днепропетровской и Запорожской областями. Минобороны России пока не прокомментировало ситуацию.

До этого российская армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре и районам запуска украинских беспилотников, а также по позициям ВСУ и иностранных наемников. В операции использовались авиация, дроны, ракеты и артиллерия.