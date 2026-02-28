«Отвратительное»: Карлсон об атаке США на Иран Карлсон назвал отвратительным удар США и Израиля по Ирану

Операция США и Израиля против Ирана отвратительна, заявил американский журналист Такер Карлсон. По его словам, которые цитирует канал ABC, случившееся изменит расстановку сил и окажет большое влияние на сторонников американского президента Дональда Трампа.

Абсолютно отвратительное и злое [деяние], — заявил Карлсон.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда в столице Ирана прогремело три взрыва. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о превентивном ударе. После этого Тель-Авив ввел режим чрезвычайного положения на всей территории из-за ракетной угрозы. Позже США подтвердили, что операцию проводили совместно.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты впервые использовали ударные дроны-камикадзе во время масштабных авиаударов по Ирану. Какие именно модели были использованы — не сообщается.

Тем временем очевидцы сняли на видео атаку иранских гиперзвуковых ракет на американские объекты на Ближнем Востоке. Тегеран задействовал новейшие ракетные комплексы «Фаттах» (Fattah). На видео зафиксированы моменты преодоления системами ПВО скоростных барьеров и последующие мощные взрывы на территории баз США.