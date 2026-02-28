Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 21:57

В Иране начался масштабный митинг против операции США и Израиля

В иранском Мешхеде началась акция против военной операции Израиля и США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В иранском городе Мешхед проходит масштабная акция протеста против агрессивной политики США и Израиля. На площади у архитектурного комплекса собрались тысячи демонстрантов.

Участники акции скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги, выражая солидарность с официальной позицией руководства страны. Митингующие несут плакаты, осуждающие действия Вашингтона и Тель-Авива, которые, по мнению протестующих, угрожают стабильности и суверенитету Исламской Республики.

Ранее стало известно, что в результате попадания ракет в здания школ, расположенных в разных районах Ирана, погибли почти 90 подростков. Речь идет о несовершеннолетних, которые обучались в трех учебных заведениях.

До этого сообщалось, что число погибших при ударе по школе в иранском городе Минабе составило до 160 человек. Изначально сообщалось, что при атаке Израиля на юг Ирана 40 человек погибли, 48 — пострадали. Также появлялась информация о смерти Али Шамхани, который отвечает за ядерную программу.

Кроме того, израильские СМИ передавали, что в результате авиаударов погибли близкие родственники верховного лидера Ирана Али Хаменеи — его зять и невестка. Информация пока официально не подтверждалась.

Иран
США
Израиль
акции
