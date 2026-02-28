Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 23:16

Повстанческие группы Ирака начали новые операции против баз США

«Исламское сопротивление Ирака» заявило о возобновлении операций против баз США

Фото: Irgc Official Webiste/Global Look Press Подписыва
Подписывайтесь на нас в MAX

Коалиция проиранских формирований «Исламское сопротивление Ирака» объявила о запуске новой серии ударов по объектам США. В заявлении движения, опубликованном в Telegram, говорится о начале операций против американских баз, развернутых в регионе.

Сегодня днем наши бойцы начали ряд операций против развернутых американских баз, — указывается в тексте.

Эскалация происходит на фоне массированных ударов Израиля и США по территории Ирана. Подконтрольные Ирану шиитские группировки в Ираке давно угрожали Вашингтону ответными действиями в случае удара по Тегерану.

До этого стало известно, что всего из-за израильской и американской атаки на Иран погиб 201 человек. По предварительным данным, еще 747 человек получили ранения. Удары зафиксированы в большей части страны. Также известно о смерти 90 подростков.

Ранее Financial Times со ссылкой на аналитиков и бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона обратило внимание, что рост военного присутствия США на Ближнем Востоке повторяет сценарий подготовки к вторжению в Ирак в 2003 году. Эксперты указывают на масштабы и темпы переброски сил.

Иран
Ирак
поддержка
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что станет со сборной Ирана по футболу перед ЧМ-2026
Иранский беспилотник атаковал международный аэропорт Дубая
«Низкий поклон»: все спасатели ребенка в Петербурге получат премию Кеосаяна
Убийство лидера Ирана Хаменеи: подробности, реакции, что дальше
ЦАХАЛ обнародовала список ликвидированных иранских чиновников при ударе
Зумеры отменяют Кадышеву с Булановой: почему их сменили Герман и Магомаев
Шииты обозначили свою позицию в конфликте США и Ирана
Турцию разочаровало поведение союзников в отношении Ирана
МИД Ирана опроверг информацию о гибели Хаменеи
При атаках ВСУ пострадали мирные жители Макеевки и Донецка
Операция Израиля и США против Ирана: как конфликт повлияет на Россию
Украинские дроны повредили гражданские авто и дома под Брянском
Трампу предъявили доказательства гибели главы Ирана
Повстанческие группы Ирака начали новые операции против баз США
Атака США и Израиля на Иран: последние новости, жертвы, россияне в Дубае
Захарова рассказала, как Запад спланировал удары по Ирану
Дача в начале весны: какие работы нужно сделать на участке прямо сейчас
Хуситы объявили о готовности поддержать Иран на фоне кризиса
В США сообщили о гибели верховного лидера Ирана
«Все закрыто»: россиянка описала ситуацию в центре Дубая
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.