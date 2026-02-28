Повстанческие группы Ирака начали новые операции против баз США «Исламское сопротивление Ирака» заявило о возобновлении операций против баз США

Коалиция проиранских формирований «Исламское сопротивление Ирака» объявила о запуске новой серии ударов по объектам США. В заявлении движения, опубликованном в Telegram, говорится о начале операций против американских баз, развернутых в регионе.

Сегодня днем наши бойцы начали ряд операций против развернутых американских баз, — указывается в тексте.

Эскалация происходит на фоне массированных ударов Израиля и США по территории Ирана. Подконтрольные Ирану шиитские группировки в Ираке давно угрожали Вашингтону ответными действиями в случае удара по Тегерану.

До этого стало известно, что всего из-за израильской и американской атаки на Иран погиб 201 человек. По предварительным данным, еще 747 человек получили ранения. Удары зафиксированы в большей части страны. Также известно о смерти 90 подростков.

Ранее Financial Times со ссылкой на аналитиков и бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона обратило внимание, что рост военного присутствия США на Ближнем Востоке повторяет сценарий подготовки к вторжению в Ирак в 2003 году. Эксперты указывают на масштабы и темпы переброски сил.