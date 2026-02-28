Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 17:22

Стало известно, чем может обернуться для Украины операция против Ирана

FT: ситуация в Иране может ослабить поддержку Украины из-за дефицита ракет к ПВО

Фото: Mohammed Nasser/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Военное вмешательство США и Израиля в отношении Ирана может привести к нехватке ракет для систем THAAD, передает Financial Times со ссылкой на источники. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на поддержке Украины.

По информации издания, Вашингтон рискует израсходовать годовой запас критически важных боеприпасов за один-два дня интенсивных боевых действий. В прошлом году США использовали до 150 ракет THAAD для защиты Израиля.

С момента введения системы в эксплуатацию было приобретено около 650 ракет данного типа. В Пентагоне озабочены тем, что возможная реакция Ирана может осложнить процесс восполнения запасов и сократить ресурсы для иных инициатив.

В субботу, 28 февраля, Израиль и США начали атаку на объекты в Иране, мотивируя свои действия борьбой с ядерной и ракетной программами республики. Иран ответил на эти действия, ударив по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США атакуют Иран с целью свержения правительства. По его мнению, Вашингтон игнорирует попытки достичь договоренностей, включая СВПД.

США
Иран
Украина
поддержка
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У пятизвездочного отеля в Дубаи вспыхнул пожар
Иранские ракеты ударили по американским базам
Сын президента Ирана вышел на связь и раскрыл судьбу своего отца
В ЭКЦ МВД рассказали, зачем оппоненты распространяют фейки о России
В Госдуме определили роль иранской оппозиции в военной операции США
Иранскую ракету сбили рядом с самым большим колесом обозрения в мире
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта
Безопасно ли туристам из России в ОАЭ? Что делать, отмены рейсов
«Ракета пролетала»: дом блогера Buster оказался в эпицентре взрывов в Дубае
«Из-за войнушки»: российских туристов заперли в Маскате
МИД РФ обвинил США в попытках подорвать основы глобального миропорядка
Российские туристы оказались в ловушке на Маврикии
Письмо Татьяны Онегину из частной коллекции оказалось утерянным подлинником
Два грузовых судна столкнулись в Финском заливе
Иранские ракеты попали в корабль ВМС США
Россияне не могут вернуться домой из-за закрытия аэропортов в ОАЭ
Стало известно, сколько может продлиться военная операция США против Ирана
Емельяненко и Фатеев возглавили Союз ММА России
Россия и Китай запросили экстренный созыв Совбеза ООН по ситуации в Иране
Военную бронетехнику заметили в Бахрейне
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.