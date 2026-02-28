Стало известно, чем может обернуться для Украины операция против Ирана

Стало известно, чем может обернуться для Украины операция против Ирана FT: ситуация в Иране может ослабить поддержку Украины из-за дефицита ракет к ПВО

Военное вмешательство США и Израиля в отношении Ирана может привести к нехватке ракет для систем THAAD, передает Financial Times со ссылкой на источники. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на поддержке Украины.

По информации издания, Вашингтон рискует израсходовать годовой запас критически важных боеприпасов за один-два дня интенсивных боевых действий. В прошлом году США использовали до 150 ракет THAAD для защиты Израиля.

С момента введения системы в эксплуатацию было приобретено около 650 ракет данного типа. В Пентагоне озабочены тем, что возможная реакция Ирана может осложнить процесс восполнения запасов и сократить ресурсы для иных инициатив.

В субботу, 28 февраля, Израиль и США начали атаку на объекты в Иране, мотивируя свои действия борьбой с ядерной и ракетной программами республики. Иран ответил на эти действия, ударив по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США атакуют Иран с целью свержения правительства. По его мнению, Вашингтон игнорирует попытки достичь договоренностей, включая СВПД.