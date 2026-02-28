Зимняя Олимпиада — 2026
«Из-за войнушки»: российских туристов заперли в Маскате

Россияне оказались запертыми в Маскате из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press
Российские туристы оказались запертыми в аэропорту столицы Омана Маскате из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, рассказала NEWS.ru одна из пассажирок. По ее словам, вылет должен был состояться днем, но ближе к посадке его отменили. При этом сам аэропорт продолжает работать, выполняются рейсы в Дубай и по региону.

Один рейс в Москву и несколько всяких в Дубай и по региону. Отменили из-за войнушки, аэропорт работает в целом. Сегодня не вылетим, везут в отель. Ну как везут, стоим в очереди на паспортный контроль, — поделилась россиянка.

Собеседница издания рассказала, что россияне уже успели создать отдельный чат в мессенджере, куда добавили всех пострадавших от отмены рейсов. Сейчас всех пассажиров отправляют в отели, но процесс идет медленно — спустя несколько часов ожидания они встали в очереди на паспортный контроль.

Мы должны были вылететь в 15:35 по местному, ближе к посадке рейс отменили. Через пару часов наша авиакомпания начала собирать народ и водить по аэропорту. Сейчас у меня местное время 18:33 (17:33 по мск. — NEWS.ru), очередь на паспортный контроль стоим, — добавила она.

Ранее сообщалось, что россияне, застрявшие в Дубае и Абу-Даби, столкнулись с трудностями при попытке вернуться на родину из-за закрытия местных аэропортов. Жительница Волгограда Анастасия рассказала, что из-за закрытия аэропорта в Дубае ее семья не может улететь домой.
