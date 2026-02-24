Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 05:17

Минское «Динамо» не смогло попасть в Сочи

Минское «Динамо» не смогло вылететь из Нижнего Новгорода и попасть в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Белорусский хоккейный клуб «Динамо» (Минск) не смог вылететь в Сочи на выездную игру регулярного чемпионата КХЛ после гостевой встречи с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Причиной стали проблемы с авиасообщением на фоне осложнения оперативной обстановки в Сочи, указали в «Чемпионате».

Игроки провели в самолете более полутора часов в ожидании разрешения на вылет. Однако в итоге команда в полном составе была вынуждена покинуть борт и остаться на ночевку в Нижнем Новгороде.

До этого, 23 февраля, матч между местным «Сочи» и московским ЦСКА был прерван после первого периода и полностью отменен из-за объявления режима угрозы атаки беспилотников. Росавиация в четвертый раз за день приостанавливала прием и отправку самолетов в аэропорту Сочи.

Игра «Сочи» – минское «Динамо» запланирована на 25 февраля. Белорусский клуб, занимающий второе место на Западе, попытается вылететь в Сочи утром 24 февраля, если позволит обстановка.

Ранее сообщалось, что самолет с футболистами «Динамо» на несколько часов позже приземлился в Москве из-за закрытия аэропортов на фоне атак дронов. Сначала судно временно перенаправили в Санкт-Петербург.

