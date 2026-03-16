Врач назвала упражнения, опасные для людей старшего возраста

Скручивания и наклоны могут быть опасны для людей старшего возраста, рассказала KP.RU заведующая лабораторией возрастных метаболических и эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета врач-эндокринолог Екатерина Дудинская. Она отметила, что после 50 лет ускоряется снижение плотности костей.

Упражнения на скручивание позвоночника, резкие наклоны, прыжки, поднятие тяжелых штанг или кирпичей с согнутой спиной — все это точно не полезно и опасно. Десятки приседаний в день — критичная нагрузка для коленных суставов людей старшего возраста, — рассказала Дудинская.

Врач подчеркнула, что силовые нагрузки в умеренной форме обязательны для поддержания здоровья. Она посоветовала больше ходить, стоять на одной ноге для развития равновесия и медленно подниматься на носочках.

Ранее остеопат Елена Скляр рассказала, что ношение каблуков выше четырех сантиметров может негативно сказаться на здоровье позвоночника. По ее словам, спина также может пострадать от постоянного сна на животе.