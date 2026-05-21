Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 14:00

Кабачки не жарю, обваливаю в специях — и в духовку: через 20 минут подаю румяные колечки с запеченной корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кабачки, запеченные в специях, — это максимально простое и полезное блюдо, которое не требует жарки у плиты. Тонкие кружочки кабачков, пропитанные чесноком, паприкой и маслом, запекаются в духовке до хрустящей корочки.

Для приготовления понадобится: 2 молодых кабачка, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного перца, 2 ст. л. растительного масла.

Рецепт: кабачки нарежьте тонкими кружочками (2-3 мм). В миске смешайте масло, выдавленный чеснок, паприку, соль и перец. Выложите кабачки в миску и тщательно перемешайте, чтобы каждый кружок покрылся специями.

Выложите кабачки в один слой на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке с режимом конвекции 15-20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить кабачки по этому рецепту и была удивлена — они получаются яркими и ароматному. Для более хрустящей корочки она посоветовала перед запеканием немного посыпать кабачки сыром.

Ранее стало известно, как приготовить маринованные баклажаны с помидором и чесноком.

Проверено редакцией
Читайте также
«Объем вложений вырос в 100 раз»: глава Кубани об инвестициях в туризм
Общество
«Объем вложений вырос в 100 раз»: глава Кубани об инвестициях в туризм
Сцена кровавой ревности: мужчина пытался убить бывшую выстрелом в окно
Общество
Сцена кровавой ревности: мужчина пытался убить бывшую выстрелом в окно
Квашеные помидоры с чесноком и зеленью: сочные, упругие и очень вкусные — под шашлык и на закуску
Общество
Квашеные помидоры с чесноком и зеленью: сочные, упругие и очень вкусные — под шашлык и на закуску
Не только харчо! 3 лучших супа грузинской кухни: простые рецепты
Семья и жизнь
Не только харчо! 3 лучших супа грузинской кухни: простые рецепты
Кабачковые рулетики с творогом и чесноком: сочные, ароматные и очень вкусные — на завтрак и ужин
Общество
Кабачковые рулетики с творогом и чесноком: сочные, ароматные и очень вкусные — на завтрак и ужин
Общество
рецепты
кабачки
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, что может привести к столкновению НАТО и России
Путин и Лукашенко по видео проводят тренировку ВС России и Белоруссии
Все, лето закончилось? Аномальное похолодание в Москве, прогноз погоды
Психиатр дал советы, как эффективно избавиться от синдрома спасателя
«Люди без вкуса»: Волкова жестко высказалась о современном театре
«Компенсация»: политолог об идее Мерца дать Украине специальный статус в ЕС
МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за беспилотника
Предотвращен теракт в Керчи
Волкова публично отчитала мужа Собчак из-за «вероломства» в Театре Виктюка
«Твердость характера»: Груздев назвал Чайку ориентиром для юристов
Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Брянской области
«Дзен» и News Media Holding заключили партнерство на ЦИПР-2026
В Находке перекрыли «европейский» наркотрафик
Американист ответил, удастся ли США захватить Кубу по сценарию Венесуэлы
Стало известно, сколько мер поддержки участников СВО действует на Кубани
Директор школы рассказала о семье погибшего в Перми мальчика
Суд отправил под домашний арест водителя перевернувшейся на Байкале лодки
Банкам рекомендовали поставить под контроль операции с наличными
Адвокат ответил, что грозит устроившему массовое ДТП сыну миллионера
Врач ответил, сколько чашек чая нужно выпивать в день
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.