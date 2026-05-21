Кабачки не жарю, обваливаю в специях — и в духовку: через 20 минут подаю румяные колечки с запеченной корочкой

Кабачки, запеченные в специях, — это максимально простое и полезное блюдо, которое не требует жарки у плиты. Тонкие кружочки кабачков, пропитанные чесноком, паприкой и маслом, запекаются в духовке до хрустящей корочки.

Для приготовления понадобится: 2 молодых кабачка, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного перца, 2 ст. л. растительного масла.

Рецепт: кабачки нарежьте тонкими кружочками (2-3 мм). В миске смешайте масло, выдавленный чеснок, паприку, соль и перец. Выложите кабачки в миску и тщательно перемешайте, чтобы каждый кружок покрылся специями.

Выложите кабачки в один слой на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке с режимом конвекции 15-20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить кабачки по этому рецепту и была удивлена — они получаются яркими и ароматному. Для более хрустящей корочки она посоветовала перед запеканием немного посыпать кабачки сыром.

