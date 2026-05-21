В Находке перекрыли «европейский» наркотрафик

Таможенники Находки пресекли канал контрабанды наркотиков из Европы

Сотрудники Федеральной таможенной службы в Находке пресекли канал контрабанды наркотиков в посылках из стран Европы, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС. Операцию провели сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой, Дальневосточной оперативной и Находкинской таможен.

Уточняется, что организатором схемы оказался 27-летний житель Находки. Следствие считает, что он заказывал из-за границы амфетамин, мефедрон, гашиш и кокаин, после чего сбывал наркотики через интернет по всей России. Посылки, как утверждается, оформлялись на подставных лиц.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Во время обыска в его квартире изъяли наркотические вещества, а также ноутбук, весы, измельчители и упаковочные материалы для фасовки. Кроме того, при получении очередной партии был задержан его предполагаемый сообщник. По версии следствия, за вознаграждение он предоставил паспортные данные и получил на свой адрес около 400 таблеток транквилизатора алпразолама из Испании.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в крупном размере. Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники УФСБ России по Астраханской области успешно ликвидировали масштабный межрегиональный канал поставок наркотических средств в особо крупном размере. Все задержанные фигуранты, причастные к организации незаконного трафика, уже заключены под стражу.

