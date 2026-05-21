Терапевт рассказала, что обязательно нужно добавить в дачную аптечку

В дачную аптечку нужно обязательно добавить антигистаминные и обезболивающие препараты, мазь от герпеса и специальный клещедер, посоветовала в беседе с «Москвой 24» терапевт и иммунолог Ирина Ярцева. Она также порекомендовала взять с собой перекись водорода и водный раствор йода.

[Обезболивающие и жаропонижающие препараты] помогут при травмах, растяжениях, головной и зубной боли, а также если поднимется температура. Также под рукой должны быть антисептики, потому что за городом неизбежно бывают ссадины и раны. Например, стоит положить в аптечку перекись водорода и водный раствор йода. Последний прекрасно обеззараживает и к тому же не щиплет, поэтому им легко будет обрабатывать повреждения на коже даже у детей, — отметила Ярцева.

Антигистаминные средства спасут в случае укусов насекомых или внезапной аллергии на ягоды и пыльцу растений. Эксперт добавила, что в дачной аптечке также нужно найти место для мази с декстантенолом. Она снимет воспаление и ускорит заживление при ожогах. Наконец, важно не забыть о стерильных бинтах и пластырях.

Ранее в Российском геронтологическом научно-клиническом центре сообщили, что более 60% граждан России старше 65 лет ежедневно принимают не менее пяти лекарственных препаратов. Исследование, охватившее свыше 4 тыс. жителей из 11 регионов, показало, что практически все пожилые люди регулярно проходят терапию, однако каждый четвертый делает это самостоятельно.