Врач ответил, сколько чашек чая нужно выпивать в день

В день необходимо выпивать хотя бы одну чашку чая, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Александр Рогачев. Он отметил, что это положительно скажется на здоровье.

Даже одна чашка чая в день уже оказывает положительный эффект на сердечно-сосудистую систему. Регулярное употребление обеспечивает антиоксидантную защиту сосудов и замедляет процессы старения эндотелия. Ударная доза не нужна — главное постоянство, — заявил Рогачев.

Врач подчеркнул, что зеленый чай содержит больше катехинов, уменьшающих окислительный стресс и улучшающих эластичность сосудов. По его словам, черный чай также эффективен, но слабее по антиоксидантной активности.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что людям с заболеваниями нервной системы нельзя злоупотреблять чаем. Этот напиток следует осторожнее пить и тем, у кого есть нарушения сердечно-сосудистой системы.

