Врач ответила, что нужно добавлять в рацион в жару Врач Уланкина: в жару нужно добавлять в рацион бананы, курагу и орехи

В жаркую погоду следует добавлять в рацион бананы, курагу и орехи, заявила NEWS.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Ольга Уланкина. По ее словам, данные продукты помогают поддерживать здоровье и восполнять потерю электролитов.

В жару важно не пренебрегать правилами безопасности, независимо от самочувствия. Самое главное — соблюдать питьевой режим. Нужно пить воду часто и равномерно в течение дня. Кроме того следует восполнять потери электролитов. Для этого в рацион можно добавить бананы, курагу, орехи, столовую минеральную воду. А вот от кофе, алкоголя и тяжелой жирной пищи лучше воздержаться. Если ожидается жара, имеет смысл пересмотреть и оптимизировать свое расписание: все дела на улице отложить до вечера. Если нужно идти под палящее солнце, обязательно одевайтесь по погоде, надевайте головной убор и пользуйтесь солнцезащитным кремом, — сказала Уланкина.

Ранее старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин заявил, что кондиционеры могут способствовать распространению инфекций. Он отметил, что заболеть из-за холодного воздуха невозможно.