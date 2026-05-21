Звезда «Кухни» в Нью-Йорке «зажарился» в ООН

Эмигрировавший в США актер Андрей Бурковский посетил с женой в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. В своих соцсетях он рассказал, что день оказался незабываемым.

Невероятные впечатления от посещения ООН. Незабываемый день. Мы увидели все и погрузились в историю организации. Большое спасибо, — отметил шоумен.

В конце 2022 года Бурковский улетел с семьей в США. Полтора года они прожили в Лос-Анджелесе, а в сентябре 2024-го переехали в Нью-Йорк — город мечты жены актера.

Супруги воспитывают двоих детей: 14-летнего сына Максима и 12-летнюю дочь Алису. По словам Бурковского, дети легко адаптировались в новой среде, завели друзей, а дочь недавно увлеклась волейболом и попала в школьную команду, с которой уже ездит на соревнования. Артист состоит в браке с 2008 года.

Ранее бывший премьер-министр России, президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил, что уехавшие за рубеж российские писатели и деятели культуры не востребованы за границей. По его словам, эмигрировавшие артисты и литераторы вынуждены активно высказываться. Все это необходимо для того, чтобы оправдывать как свое положение, так и заработок.