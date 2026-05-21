Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 14:46

Звезда «Кухни» в Нью-Йорке «зажарился» в ООН

Актер Андрей Бурковский посетил штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

Андрей Бурковский Андрей Бурковский Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Эмигрировавший в США актер Андрей Бурковский посетил с женой в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. В своих соцсетях он рассказал, что день оказался незабываемым.

Невероятные впечатления от посещения ООН. Незабываемый день. Мы увидели все и погрузились в историю организации. Большое спасибо, — отметил шоумен.

В конце 2022 года Бурковский улетел с семьей в США. Полтора года они прожили в Лос-Анджелесе, а в сентябре 2024-го переехали в Нью-Йорк — город мечты жены актера.

Супруги воспитывают двоих детей: 14-летнего сына Максима и 12-летнюю дочь Алису. По словам Бурковского, дети легко адаптировались в новой среде, завели друзей, а дочь недавно увлеклась волейболом и попала в школьную команду, с которой уже ездит на соревнования. Артист состоит в браке с 2008 года.

Ранее бывший премьер-министр России, президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил, что уехавшие за рубеж российские писатели и деятели культуры не востребованы за границей. По его словам, эмигрировавшие артисты и литераторы вынуждены активно высказываться. Все это необходимо для того, чтобы оправдывать как свое положение, так и заработок.

Шоу-бизнес
США
Андрей Бурковский
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, что может привести к столкновению НАТО и России
Путин и Лукашенко по видео проводят тренировку ВС России и Белоруссии
Все, лето закончилось? Аномальное похолодание в Москве, прогноз погоды
Психиатр дал советы, как эффективно избавиться от синдрома спасателя
«Люди без вкуса»: Волкова жестко высказалась о современном театре
«Компенсация»: политолог об идее Мерца дать Украине специальный статус в ЕС
МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за беспилотника
Предотвращен теракт в Керчи
Волкова публично отчитала мужа Собчак из-за «вероломства» в Театре Виктюка
«Твердость характера»: Груздев назвал Чайку ориентиром для юристов
Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Брянской области
«Дзен» и News Media Holding заключили партнерство на ЦИПР-2026
В Находке перекрыли «европейский» наркотрафик
Американист ответил, удастся ли США захватить Кубу по сценарию Венесуэлы
Стало известно, сколько мер поддержки участников СВО действует на Кубани
Директор школы рассказала о семье погибшего в Перми мальчика
Суд отправил под домашний арест водителя перевернувшейся на Байкале лодки
Банкам рекомендовали поставить под контроль операции с наличными
Адвокат ответил, что грозит устроившему массовое ДТП сыну миллионера
Врач ответил, сколько чашек чая нужно выпивать в день
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.