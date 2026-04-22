Экс-премьер РФ оценил востребованность беглых писателей и артистов

Бывший премьер-министр России, президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил, что уехавшие за рубеж российские писатели и деятели культуры не востребованы за границей. Об этом он рассказал в интервью для издания «Аргументы и Факты».

По его словам, эмигрировавшие артисты и литераторы вынуждены активно высказываться. Все это необходимо для того, чтобы оправдывать как свое положение, так и заработок.

Когда человек сбегает за границу, ему, видимо, надо там как-то отрабатывать свой хлеб. Вот они и шлепают языком что попало. За границей они никому не нужны, поверьте. Ни беглые писатели, ни поэты, ни артисты с певицами, — сказал Степашин.

О своем положении после эмиграции ранее рассказывал некогда известный блогер Даня Милохин. Проживая в Дубае уже три года, он почти не зарабатывает как артист. Во время своего стрима он заявил, что работает курьером.

Попасть на пьедестал славы не смог и Валерий Меладзе. По словам депутата Виталия Милонова, в Европе артист «никому не нужен», а уехавшая из страны публика не торопится отдавать большие деньги за концерты звезд-эмигрантов. Он привел в пример недавнее выступление Меладзе в Молдавии, добавив, что большинство артистов, покинувших Россию, будут проситься обратно.

В качестве примера Милонов привел последнее появление Меладзе в Молдавии, который выступил на караоке-фестивале местного олигарха Ренато Усатого.