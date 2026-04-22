Экс-премьер РФ оценил востребованность беглых писателей и артистов

Экс-премьер Степашин заявил, что беглые артисты и писатели не нужны за границей

Бывший премьер-министр России, президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил, что уехавшие за рубеж российские писатели и деятели культуры не востребованы за границей. Об этом он рассказал в интервью для издания «Аргументы и Факты».

По его словам, эмигрировавшие артисты и литераторы вынуждены активно высказываться. Все это необходимо для того, чтобы оправдывать как свое положение, так и заработок.

Когда человек сбегает за границу, ему, видимо, надо там как-то отрабатывать свой хлеб. Вот они и шлепают языком что попало. За границей они никому не нужны, поверьте. Ни беглые писатели, ни поэты, ни артисты с певицами, — сказал Степашин.

О своем положении после эмиграции ранее рассказывал некогда известный блогер Даня Милохин. Проживая в Дубае уже три года, он почти не зарабатывает как артист. Во время своего стрима он заявил, что работает курьером.

Попасть на пьедестал славы не смог и Валерий Меладзе. По словам депутата Виталия Милонова, в Европе артист «никому не нужен», а уехавшая из страны публика не торопится отдавать большие деньги за концерты звезд-эмигрантов. Он привел в пример недавнее выступление Меладзе в Молдавии, добавив, что большинство артистов, покинувших Россию, будут проситься обратно.

В качестве примера Милонов привел последнее появление Меладзе в Молдавии, который выступил на караоке-фестивале местного олигарха Ренато Усатого.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
Каждый второй лифт в России может сломаться в любой момент
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики
Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки
Подросток убил туристку статуей
«Никуда не денется»: Лолита о личной жизни Лепса после расставания с Кибой
Данные клиентов крупного бренда косметики были украдены
Жителю Бурятии вынесли приговор за нападение на собутыльника с кирпичом
Названа дата приостановки транзита казахстанской нефти через Россию в ФРГ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

